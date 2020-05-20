محمد بن مسعود - الدمام - صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفة مجموعة من الأشخاص للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، بتواجدهم في وقت يمنع فيه التجول، وارتكابهم مخالفة لائحة الحد من التجمعات (التجمع غير العائلي في مكان مفتوح لأكثر من خمسة أشخاص)، وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم (18) مواطنا ( أعمارهم في العقدين الثاني والثالث )، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 10:10 PM Advertisements شرطة مكة المكرمة: القبض على (18) مواطناً خالفوا لائحة الحد من التجمعات شرطة مكة المكرمة: القبض على (18) مواطناً خالفوا لائحة الحد من التجمعات صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفة مجموعة من الأشخاص للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، بتواجدهم في وقت يمنع فيه التجول، وارتكابهم مخالفة لائحة الحد من التجمعات (التجمع غير العائلي في مكان مفتوح لأكثر من خمسة أشخاص)، وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم (18) مواطنا ( أعمارهم في العقدين الثاني والثالث )، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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