بالصور.. أمير نجران يراجع الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا بمحافظة شرورة

بحضور قادة ومديري الجهات الأمنية والمدنية المعنية
عقد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، اجتماعًا لمراجعة الإجراءات الوقائية بمحافظة شرورة؛ بمشاركة قادة ومديري الجهات الأمنية والمدنية المعنية.
وتناول الاجتماع اتخاذ جملة من التدابير بزيادة الإجراءات، التي بدورها تعزز الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، من بينها إضافة نقاط للفحص البصري، لتشمل هذه الإجراءات مداخل ومخارج المحافظة، ومنفذ الوديعة.
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