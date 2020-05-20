بالفيديو  والصور.. «طموح» تطلق حملة مبادرات إغاثية لدعم الفئات المحتاجة

أطلقت مجموعة طموح التطوعية، حملة «طموحنا صفر» التي تضم مبادرات إغاثية عديدة، هي (مبادرة سلال البركة ومبادرة أجر وسلامة، وهي إفطار صائم يصل للفئات المستهدفة، وأيضًا مبادرة فرحة عيد وهي إعانات تصل للفئات المحتاجة للمساعدة في العيد)، بالتزامن مع أزمة كورونا ( كوفيد 19).

وتعد تلك المبادرات، هي الأهم من حيث استهداف الفئات المتضررة من أزمة كورونا (كوفيد 19)، وما زالت على مستوى المملكة وفي ثلاث مناطق رئيسية، هي جدة والرياض والمنطقة الشرقية، كما تتضمن حملة «طموحنا صفر»، مبادرات توعوية للمساهمة في رفع الوعي لدى المجتمع بأساليب الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وتعد مجموعة طموح التطوعية، إحدى أبرز المجموعات، التي تهتم بمساندة كافة قطاعات المجتمع وفي أغلب المجالات، كما أن المتطوعين والمتطوعات ضمن المجموعة هم من خيرة شباب وشابات الوطن.

وقالت قائدة المجموعة في المملكة عبير بنت محمد الباز، إن من عاش على أرض المملكة المعطاءة، حتمًا سيكون العطاء ديدنه ونحن في ظل هذه الظروف لا نفرق بين مواطن وأجنبي الكل يستحق منا المساندة في سبيل رضا الله ثم الخير، لا بد أن نتكاتف بكل ما نستطيع ووفق النظام المتبع.