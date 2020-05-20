خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ29 مواطنًا ومقيمًا

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ(29) مواطنًا ومقيما لقاء تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة.

وفيما يلي أسماء المتبرعين وهم: العميد الركن البحري سلطان الشمري، عبدالجبار عبدالكريم، سعيد باعباد، الهادي حسن القرضي، عبدالعزيز الهزاع، الرقيب عدنان الحمود، أحمد طويلي، الرقيب الأول محمد العنزي، سطام الملحم، الرائد سطام الدويش، محمد عيسى ، بندر العبدالجبار، الرقيب شباب المالكي، زياد الحربي، المقدم محمد القحطاني، المقدم محمد الأحمري، هاني بخاري، فيصل مرق، وسام بوشه، سلطان عبدالرحيم، حسام عبدالفتاح، ريان السليماني، إبراهيم التميمي، ثابت الخيبري، جهاد العوض، أحمد الهايم، عاشق محمد، المقدم البحري محمد الحصان، أحمد الزهراني.