«أمانة الشرقية» تُواصل جهودها للحد من انتشار فيروس «كورونا» بعين دار

واصلت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عين دار، للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وفي بيان لها، أوضحت أمانة الشرقية، أن الفِرق الميدانية ببلدية عين دار عقمت جميع المباني الإدارية والخدمية التابعة لها، إضافة إلى جميع المواقع العامة وأسواق النفع العام، وكثفت أعمال الرش والمكافحة والتعقيم لأكثر من (2150) موقعًا.

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ولفتت الأمانة إلى أن عمليات التعقيم، شملت كل الإدارات الحكومية، ومسلخ البلدية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى أعمال الرش لحاويات النفايات، مشيرةً إلى أن فِرق قسم النظافة والإصحاح البيئي تقوم بشكل دوري ومكثف بتنفيذ أعمال الرش والتطهير لأرصفة الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية للمراكز.

وأكَّدت الأمانة، استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية لقسم صحة البيئة على جميع المنشآت الغذائية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى جميع مغاسل الملابس، وغيرها من الأنشطة الصحية لإلزام العاملين وتقييدهم بتنفيذ كل الشروط الصحية من لبس الكمامات والقفازات وتعقيم الأسطح وتوفير المعقمات عند مداخل ومخارج المنشأة. وأكد الأمانة، اتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية ومحاسبة المخالفين حسب الإجراءات النظامية، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي للفيروس؛ حفاظًا على السلامة العامة والحد من انتشاره عبر الابتعاد عن التجمعات، والحرص الدائم على النظافة العامة.

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