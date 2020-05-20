بالصور.. الدفاع المدني يُنقذ عائلة من حريق بحي النسيم في الرياض

أنقذت فرق الدفاع المدني بالرياض، عائلة مكونة من ثمانية أشخاص، بعد اندلاع حريق في أحد المنازل.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر تويتر، إن فرقها أخمدت حريقًا اندلع في منزل بحي النسيم الغربي، تم إنقاذ عائلة مكونة من 8 أشخاص وهم بصحة جيدة.

وكان الدفاع المدني بالخبر، أخمد حريقًا اندلع في شقة لمبنى مكون من أربعة طوابق بحي الثقبة، نتج عنه احتجاز وإصابة ثلاثة أطفال أعمارهم (2، 4، 5) سنوات، تم إنقاذهم ونقلوا للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

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