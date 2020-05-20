بالفيديو.. عمالة وافدة تسرق ملابس التبرعات لتعيد بيعها في الرياض

ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة..
ضبط مراقبو أمانة منطقة الرياض، عمالة وافدة تقوم بسرقة ملابس التبرعات الخيرية لتعيد بيعها بعد تخزينها في أحد المنازل.
وبثت أمانة الرياض مقطع فيديو لعملية الضبط عبر تويتر، يؤكد قيام مراقبي أمانة منطقة الرياض، وبالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط عمالة وافدة تسرق ملابس التبرعات الخيرية لتعيد بيعها بعد تخزينها في أحد المنازل.
وأكدت الأمانة، أنه تم إغلاق الموقع، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة؛ لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
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