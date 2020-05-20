لجنة مستجدات كورونا تكشف التفاصيل الكاملة للفحوص المخبرية للكشف عن الفيروس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا- اليوم- اجتماعها الـ91 برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

بعد ذلك، عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أكد خلاله أن الفحوصات المخبرية في المملكة، أبان متحدث الصحة أنه جرى إضافة فحوص جديدة بعدد 18094 فحصًا جديدًا؛ ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 636178 فحصًا.

وبلغ إجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي 2691 حالة، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 815 حالة، وجدة 311 حالة، ومكة المكرمة 306 حالات، والمدينة المنورة 236 حالة، والدمام 157 حالة، والهفوف 140 حالة، والدرعية 86 حالة، والقطيف 71 حالة، والجبيل 63 حالة، والطائف 63 حالة، وتبوك 49 حالة، والخبر 42 حالة، والظهران 34 حالة، وحائل 33 حالة، وبريدة 24 حالة، وشرورة 19 حالة، والهدأ 17 حالة، وعرعر 17 حالة، وخميس مشيط 12 حالة، وأملج 12 حالة، وحزم الجلاميد 12 حالة، وأم الدوم 10 حالات، ووادي الدواسر 9 حالات، وأبها 8 حالات، وبيش 8 حالات، والمجمعة 8 حالات، والقويعية 8 حالات، والمزاحمية 7 حالات، ورأس تنورة 6 حالات، والقريع 6 حالات.

كما سجلت خليص 6 حالات، وحفر الباطن 6 حالات، والجفر 5 حالات، وصفوى 5 حالات، وينبع 5 حالات، والقوز 5 حالات، ومنفذ الحديثة 5 حالات، ومحايل عسير 4 حالات، وبقيق 4 حالات، وضباء 4 حالات، والقنفذة 4 حالات، وشقراء 4 حالات، والخفجي 3 حالات، وعنيزة 3 حالات، وبيشة 3 حالات، ونجران 3 حالات، وسكاكا 3 حالات، وجديدة عرعر 3 حالات، والمذنب حالتان، والباحة حالتان، والمظيلف حالتان، ورفحاء حالتان، وحوطة بني تميم حالتان، وليلى حالتان، وحالة واحدة في كل من العيون، والبكيرية، وثول، ورابغ، والعيدابي، وصبيا، وثريبان، ونمرة، وطريف، ورويضة العرض، وضرماء، والرين، وحريملاء، والرفيعة، والخرج.

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وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 62545 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا 28728 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 276 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأفاد متحدث الصحة، بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها 2691 حالة، 40% من الحالات تعود لسعوديين و60% لغير سعوديين، و26% من الحالات للإناث، و74% للذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3%، والأطفال 10%، والبالغون 87%.

وبين أن عدد المتعافين وصل إلى 33478 حالة، بإضافة 1844 حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات 339 حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، وتتراوح أعمارهم بين 33 و95 عامًا، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، وبلغت نسبة التعافي 53.5% ونسبة الوفيات 0.5%.

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