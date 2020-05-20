العواد يقدم إيجازًا لـ«الشورى» بشأن جهود «هيئة حقوق الإنسان» خلال جائحة كورونا

عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى اجتماعًا عن بُعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي، بمشاركة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.

وفي بداية الاجتماع قدمّ رئيس الهيئة إيجازًا عن جهود الهيئة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية والحماية للإنسان مواطنًا أو مقيمًا؛ حيث كان لكفاءة الأداء الحكومي بإشراف مباشر من ولي العهد الأثر الإيجابي في مواجهة الجائحة، كما أن الإجراءات التي قامت بها المملكة لمواجهة الفيروس جاءت بمفهوم أوسع وأشمل ونظرت إلى الإنسان انطلاقًا من مبدأ الإنسان أولًا.

ثم دار خلال الاجتماع حوار تفاعلي بين رئيس الهيئة وأعضاء اللجنة حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الإصلاحات التي اتخذتها المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتم تناول المراحل التي حققتها الهيئة في إنجاز الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لهيئة حقوق الإنسان، كما تطرق الاجتماع لأهمية تعزيز دور مؤسسات القطاع غير الربحي (المجتمع المدني) انطلاقًا من أهمية تعزيز الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.

اقرأ أيضًا: