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محمد بن مسعود - الدمام - حصل سامي بن صقر السلمي أحد منسوبي إدارة نظم المعلومات الجغرافية بوزارة الحرس الوطني على درجة (الماجستير) في تخصص نظم المعلومات الجغرافية GIS بجامعة الملك سعود بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
أُسرة تحرير صحيفة "الخليج 365" بهذه المناسبة تبارك للأستاذ سامي ولإخوته ولكافة أسرته وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 09:05 PM
حصل سامي بن صقر السلمي أحد منسوبي إدارة نظم المعلومات الجغرافية بوزارة الحرس الوطني على درجة (الماجستير) في تخصص نظم المعلومات الجغرافية GIS بجامعة الملك سعود بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
أُسرة تحرير صحيفة "الخليج 365" بهذه المناسبة تبارك للأستاذ سامي ولإخوته ولكافة أسرته وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.
، بتفوق.. "السلمي" يحصل على الماجستير في نظم المعلومات الجغرافية ،
المصدر : الخليج 365
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