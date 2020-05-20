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واصل ناديا الهلال والنصر صدارة دوري جود الإسكان بالتعاون مع وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، حيث انطلق قبل أيام، في مبادرة تهدف إلى توفير المساكن للأسر الأشد احتياجاً.
وأغلق نادي الهلال 4 حالات في الأيام الماضية، فيما بدأ في الحالة الخامسة، وأنهى منها ما يقرب 39 في المئة، بينما يليه النصر بإغلاقه 3 حالات، وبلوغه حوالي 31 في المئة من الحالة الرابعة، فيما أقفل الاتحاد حالة واحدة، ووصل إلى 15 في المئة من الحالة الثانية، في وقت أنهى الوحدة حالتين.
أما الأندية الـ12 على صعيد دوري جود الإسكان، فتمضي في إغلاق الحالة الأولى، ويتقدمهم النادي الأهلي بنسبة تقارب الـ70 في المئة، يأتي من بعده نادي الشباب الذي بلغ 56 في المئة من الحالة الأولى.جود الإسكان وزارة الرياضة دوري جود الإسكان
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 08:32 PM
بالتعاون مع وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين
واصل ناديا الهلال والنصر صدارة دوري جود الإسكان بالتعاون مع وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، حيث انطلق قبل أيام، في مبادرة تهدف إلى توفير المساكن للأسر الأشد احتياجاً.
وأغلق نادي الهلال 4 حالات في الأيام الماضية، فيما بدأ في الحالة الخامسة، وأنهى منها ما يقرب 39 في المئة، بينما يليه النصر بإغلاقه 3 حالات، وبلوغه حوالي 31 في المئة من الحالة الرابعة، فيما أقفل الاتحاد حالة واحدة، ووصل إلى 15 في المئة من الحالة الثانية، في وقت أنهى الوحدة حالتين.
أما الأندية الـ12 على صعيد دوري جود الإسكان، فتمضي في إغلاق الحالة الأولى، ويتقدمهم النادي الأهلي بنسبة تقارب الـ70 في المئة، يأتي من بعده نادي الشباب الذي بلغ 56 في المئة من الحالة الأولى.
، في سباق دوري جود الإسكان.. الهلال والنصر في الصدارة ،
المصدر : الخليج 365
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