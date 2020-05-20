، كورونا.. تسجيل 110 إصابات جديدة بكورونا في المغرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - الصحة المغربية: وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7133 حالة

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أغلبها سُجّل في بؤرة بوحدة صناعية بالدار البيضاء، وأخرى في حي سكني بفاس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7133، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 194 بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4098 بعد تعافي 197 شخصًا.فيروس كورونا الجديد