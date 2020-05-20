محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" إلى 11,809 أعلنت الإمارات عن تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة بالدولة 26.004 حالات، ووفاة 6 أشخاص. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الدكتورة آمنة الضحاك: ارتفاع حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" في الدولة إلى 11,809 حالات، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 1,018 حالة شفاء جديدة. وأضافت آمنة الضحاك: تم إجراء 43,732 فحصًا جديدًا.فيروس كورونا الجديد 20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 08:49 PM ارتفعت حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" إلى 11,809 Advertisements الإمارات: تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا الإمارات: تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت الإمارات عن تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة بالدولة 26.004 حالات، ووفاة 6 أشخاص. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الدكتورة آمنة الضحاك: ارتفاع حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" في الدولة إلى 11,809 حالات، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 1,018 حالة شفاء جديدة. وأضافت آمنة الضحاك: تم إجراء 43,732 فحصًا جديدًا. الكلمات المفتاحية ، الإمارات: تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

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