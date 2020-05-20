محمد بن مسعود - الدمام - الغذاء والدواء: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات بحقها رصدت "الغذاء والدواء" بالتعاون مع وزارة التجارة والصحة وامانة القصيم والجهات الأمنية مقراً سكنياً في القصيم يتم به تخزين منتجات طبية مخالفة في بيئة غير مناسبة. وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. هيئة الغذاء والدواء هيئة الغذاء والدواء 20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 08:32 PM Advertisements الغذاء والدواء: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات بحقها القصيم.. ضبط مقر سكني يخزن منتجات طبية في بيئة غير مناسبة القصيم.. ضبط مقر سكني يخزن منتجات طبية في بيئة غير مناسبة رصدت "الغذاء والدواء" بالتعاون مع وزارة التجارة والصحة وامانة القصيم والجهات الأمنية مقراً سكنياً في القصيم يتم به تخزين منتجات طبية مخالفة في بيئة غير مناسبة. وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. الكلمات المفتاحية ، القصيم.. ضبط مقر سكني يخزن منتجات طبية في بيئة غير مناسبة ،

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