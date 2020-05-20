من المقرر ان تعرض قناة إم بي سي اليوم الاربعاء برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 27 السابعة والعشرون في تمام الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين ومصر والأردن والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

شاهد نت: برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 27 السابعة والعشرون رمضان 2020

وأعلنت قناة إم بي سي مصر اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، عن ضيف برنامج رامز مجنون رسمي في الحلقة وهو الفنان المصري الكبير محيي إسماعيل، حيث يعرض عبر قناة إم بي سي مصر طول شهر رمضان المبارك على مائدة الإفطار.

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وانطلق رامز في برامج المقالب الساخرة لفئة ”الكاميرا الخفية“ في عام 2011 ،حيث قدم نسخ، تحمل عادة الاسم الأول له، مثل: رامز قلب الأسد، ورامز في الشلال، ورامز عنج أمون قبل الظهور مع شخصيته الحقيقية في نسخته العاشرة هذا العام بعنوان ”رامز مجنون رسمي والذي يبث عبر قناة إم بي سي خلال شهر رمضان 2020.

وتعاد الحلقة الثانية والعشرون عبر قناة إم بي سي 1 في تمام الساعة الخامسة صباحا بتوقيت الامارات العربية المتحدة، والساعة الثانية صباحا بتوقيت قطر والسعودية، والساع الواحدة صباحا بتوقيت فلسطين والأردن وسوريا.

أثار برامج الفنان المصري رامز جلال "رامز مجنون رسمي" جدلا واسعا في الوطن العربي، حيث حذرت جمهورية مصر العربية ممثلة بالمجلس الأعلى للتنظيم الإعلامي شبكة MBC من التهور وعدم تقنين شروطا خلال الأشهر الستة المقبلة، محددا الموعد النهائي للتوفيق بين شروط أنشطتها داخل البلاد.