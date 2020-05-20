الصحة تعلن استلام الجزء الأول من المساعدات الطبية السعودية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، استلام الجزء الأول من شحنة المساعدات السعودية من المستلزمات والمعدات الطبية.

وأضافت الكيلة، في بيان نشر عبر صفحة الوزارة على فيسبوك، أن الجزء الأول من الشحنة شملت 100 سرير طبي، فيما ستصل كميات أخرى من المواد والمستلزمات والمعدات الطبية والخاصة بمكافحة فيروس كورونا .

وتابعت أن هذه المساعدات الطبية تأتي ضمن جهود تعزيز قدرات وزارة الصحة ومراكز علاج كوفيد 19 لمكافحة ومواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا التبرع يدلل على متانة العلاقات التي تربط الشعبين السعودي والفلسطيني، والتي تتجلى في أبهى صورها أوقات الأزمات.

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وقدمت د. الكيلة باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الامير محمد بن سلمان على هذه المساعدات التي ستساهم بشكل كبير في مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، في ظل الإمكانيات المحدودة التي تعمل بها فلسطين في مواجهة الوباء.

كما شكرت وزيرة الصحة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ولعموم الشعب السعودي الشقيق على دعمهم السخي لفلسطين في موجهة فيروس كورونا.