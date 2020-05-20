رسميًّا.. وزير التعليم يعتمد دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة (تويتر، إنستجرام، سناب شات، يوتيوب، فيسبوك).

جاء ذلك في بيان للوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله أن الدليل يستهدف ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في تلك الحسابات في إطار من المسؤولية المشتركة، إلى جانب كفاءة الاتساق في الإجراءات بين حسابات الوزارة وإستراتيجيتها العليا تجاه رسالة التعليم، مع الالتزام بمصادر المعلومات، ومرجعية الحصول عليها، والتعبير عنها.

ويأتي قرار وزير التعليم بعد دراسة شاملة أعدتها الإدارة العامة للإعلام والاتصال في الوزارة وورش عمل متخصصة بحضور خبراء ومختصين؛ وأظهرت أن هناك مئات الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي مرتبطة بالتعليم بدون حوكمة، وتشكّل مخاطر كبيرة على مستوى الخطاب الإعلامي ولغته، فضلًا عن إدارة تلك الحسابات؛ ما يتطلب ضبط تلك الحسابات وفق دليل موحد، ومتابعة مستمرة للمحتوى المنشور.

Advertisements

وتضمّن الدليل توضيح الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، والحد من التداخل في الصلاحيات، وتفعيل المتابعة ومراقبة الأداء، والمحاسبة عليه، إلى جانب ضمان سلامة المحتوى الاتصالي من أي اجتهادات، أو تجاوزات، مع الإجراءات الخاصة بالمتابعة والنشر وإعادة النشر والتفضيل لكل حساب، وآلية إنشاء وإدارة الحساب، والالتزام بالهوية البصرية الموحدة للوزارة.

ويشمل الدليل مجموعة سياسات وعمليات وإجراءات سيتم تطبيقها على أكثر من ٢٥ ألف مدرسة حكومية، و١٠٠١ حساب لأندية الحي، و٤٢٢ مكتبًا للتعليم و٤٧ إدارة تعليمية، و٣٤ ملحقية ثقافية، و١٤ مدرسة سعودية في الخارج، ووكالة الابتعاث؛ حيث يشتمل كل مكون تعليمي على حسابات في (تويتر، إنستجرام، سناب شات، يوتيوب، فيسبوك)، إلى جانب الحسابات الخاصة بالوزارة وقياداتها العليا.

ونظم الدليل الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم النشر أو الرد أو إعادة النشر أو التفضيل لأي موضوعات تخالف توجهات الدولة، أو سياسات النشر لوزارة التعليم، كما يخضع الدليل لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة، معتبرًا المسؤول عن إدارة الحساب مسؤولًا كذلك عن عدم مخالفـة السياسات والأحكام الخاصة بشـبكات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا: