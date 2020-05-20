بالفيديو.. تفاصيل الاعتداء على مراقبي بلدية الجنوب أثناء إزالة تعديات بجدة

أثناء مباشرة مهامهم بمنع التعديات
قال المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، إن المعتدين على مراقبي بلدية الجنوب أثناء إزالة التعديات قاموا بالاعتداء على الأراضي الحكومية.
وأضاف في مداخلة تليفزيونية مع «الإخبارية»، أن المراقبين ببلدية الجنوب بحالة جيدة الآن ووضعهم الصحي طيب، وكانوا يباشرون مهامهم بأحد مواقع الاعتداء على الأراضي الحكومية، وتعرضوا لمقاومة من المعتدين وبتدخل الشرطة تمت السيطرة على الموقف والقبض على المعتدين.
وتابع: تكثر في البلديات الفرعية الطرفية أعمال التعدي على الأراضي الحكومية بحكم بعدها عن الأعين وتنشط في فترات الإجازات، مؤكدًا أن فرق البلديات تكثف أعمالها للتصدي لمثل هذه التعديات.
وأكَّد أنه من المنتظر إحالتهم للجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، مؤكدًا استمرار الحملات لمراقبة تلك المناطق للحد من هذه الظاهرة.
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