شرطة القصيم توقف مواطنًا انتحل صفة رجل أمن لسلب العمال

اتخذت الإجراءات النظامية بشأنه
ألقت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب العمال، واتخذت الإجراءات النظامية بشأنه.
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال في المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الأدلة على انتحاله صفة رجل أمن لسلب العمال في مواقع إقامتهم، والاستيلاء على وثائقهم ومتعلقاتهم الشخصية؛ حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة
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