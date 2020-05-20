إنفوجراف.. الأنشطة المستثناة من الحظر الكلي خلال عيد الفطر.. ومواعيد عملها

مع الالتزام بالتدابير الاحترازية

جدَّدت وزارة الشئون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، التذكير بالأنشطة المستثناة من الحظر الكلي خلال عيد الفطر، مؤكدة الالتزام بالتدابير الاحترازية السابقة. وحدَّدت الوزارة عبر تويتر الأنشطة المستثناة من منع التجول الكلي، في السماح للبقالات والأسواق المركزية ومحطات الوقود بالعمل 24 ساعة، أما المطاعم فسوف تعمل من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساءً، أما أسواق النفع ومحلات اللحوم والخضراوات ومستودعات، الغاز فسوف تعمل من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً. اقرأ أيضًا: توجيهات جديدة لمنع استغلال تصاريح التجول لمناديب توصيل الطلبات

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