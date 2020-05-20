أخبار السعودية اليوم.. «سكني» يعلق الطلبات الجديدة لمبادرتي دعم المدنيين والعسكريين.. ورياح مثيرة للأتربة في 5 محافظات بمكة المكرمة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم السبت 16 مايو 2020م أبرز الأخبار في المملكة، ومنها برنامج سكني يعلق الطلبات الجديدة لمبادرتي دعم المدنيين والعسكريين، والهيئة العامة للأرصاد من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على 5 محافظات بمنطقة مكة المكرمة، والمحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الجمعة المقبلة.

«سكني» يعلّق الطلبات الجديدة لمبادرتي دعم المدنيين والعسكريين

كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، عن تعليق استقبال الطلبات الجديدة لمبادرتي الدعم الإضافي للمدنيين والعسكريين، وذلك ابتداءً من تاريخ 2020/05/31، فيما تتواصل الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للحصول على مختلف الحلول السكنية التي يوفّرها برنامج «سكني» للأسر السعودية، في إطار تسهيل تملّكهم للمسكن الأول، فيما يأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة المالية اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

الجوازات تنهي إجراءات سفر 275 فلبينيًّا ضمن مبادرة «عودة»

أنهت جوازات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أمس الثلاثاء، إجراءات سفر إحدى رحلات مبادرة «عودة» المغادرة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، وعلى متنها 275 راكبًا.

بالصور.. مساجد عائلية تضيء منازل سكان الحدود الشمالية

خصصت بعض الأسر بمنطقة الحدود الشمالية مصليات في منازلها، لتأدية فروض الصلوات اليومية وصلاتي التراويح والقيام.

تنبيه متقدم من «الأرصاد».. «مدني جازان» يحذر المواطنين من تقلبات جوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود عدد من التنبيهات وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها.

«الأرصاد» تنبه من رياح وأتربة في 5 محافظات بمكة المكرّمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم الأربعاء، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

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«السجون» توقع اتفاقية تعاون لدعم خدمة «فُرِجَت» مع البنك السعودي للاستثمار

وقعت المديرية العامة للسجون، اتفاقية تعاون استراتيجي مع البنك السعودي للاستثمار تنضم بموجبها خدمة "فُرِجَت" إلى برنامج "وااو" الخير.

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الجمعة المقبلة

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441هـ، مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

«شؤون الحرمين» تؤمن سكن العاملين بالمسجد النبوي بوحدة تعقيم ذاتية

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وحدة تعقيم ذاتية في مقر سكن العاملين بالمسجد النبوي؛ للحفاظ على صحتهم وعدم وصول الوباء إلى محيط الحرم النبوي.

في 4 نقاط.. أماكن تنفيذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لـ«كورونا»

تعتزم وزارة الصحة إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في المملكة.

تطبيق «توكلنا»: حالة مشروطة لخروج الأطفال بدون تصريح

أوضح تطبيق «توكلنا»، المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، أنه بإمكان الأطفال الأقل من عمر 15 عامًا الخروج بدون تصريح برفقة ذويهم، في حالة الضرورة فقط.

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