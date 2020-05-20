في الفترة من 14 إلى 27 رمضان

سددت خدمة «فرجت» أكثر من 68 مليون ريال لـ748 من المواطنين والمقيمين خلال الفترة من 14-27 رمضان 1441هـ. وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون أن الفواتير التي تم سدادها تعود إلى محكومين في قضايا مالية غير جنائية، وأن الخدمة شهدت إقبالًا عاليًّا من المتبرعين المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن الخدمة فتحت نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المحتاجين منوهًا بأن الخدمة متاحة عبر منصة أبشر فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية. Advertisements اقرأ أيضًا: بـ63 مليون ريال.. «فرجت» تسدد مديونية 728 مستفيدًا «أبشر» تجيب عن أبرز 4 استفسارات عن خدمة فرجت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بـ68 مليون ريال.. «فرجت» تسدد مديونية 748 مستفيدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.