السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُواصل جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا بعين دار



الدمام 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

تواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عين دار، التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن الفِرق الميدانية ببلدية عين دار قامت بتعقيم جميع المباني الإدارية والخدمية التابعة لها، إضافة إلى جميع المواقع العامة وأسواق النفع العام، وكثفت أعمال الرش والمكافحة والتعقيم لأكثر من (2150) موقعا بعين دار والمراكز المجاورة، شملت كل الإدارات الحكومية، ومسلخ البلدية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى أعمال الرش لحاويات النفايات، مشيرةً إلى أن فِرق قسم النظافة والإصحاح البيئي تقوم بشكل دوري ومكثف بتنفيذ أعمال الرش والتطهير لأرصفة الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية للمراكز.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية لقسم صحة البيئة على جميع المنشآت الغذائية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى جميع مغاسل الملابس وغيرها من الأنشطة الصحية لإلزام العاملين وتقيدهم بتنفيذ كل الشروط الصحية من لبس الكمامات والقفازات وتعقيم الأسطح وتوفير المعقمات عند مداخل ومخارج المنشأة واتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية ومحاسبة المخالفين حسب الإجراءات النظامية، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي للفيروس حفاظاً على السلامة العامة والحد من انتشار الفيروس عبر الابتعاد عن التجمعات والحرص الدائم على النظافة العامة.

// انتهى //

19:51ت م

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الدمام 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عين دار، التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق التوجيهات والتعاميم الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من تنفيذ جميع القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية والتوعوية لضمان صحة وسلامة المجتمع.وأوضحت الأمانة أن الفِرق الميدانية ببلدية عين دار قامت بتعقيم جميع المباني الإدارية والخدمية التابعة لها، إضافة إلى جميع المواقع العامة وأسواق النفع العام، وكثفت أعمال الرش والمكافحة والتعقيم لأكثر من (2150) موقعا بعين دار والمراكز المجاورة، شملت كل الإدارات الحكومية، ومسلخ البلدية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى أعمال الرش لحاويات النفايات، مشيرةً إلى أن فِرق قسم النظافة والإصحاح البيئي تقوم بشكل دوري ومكثف بتنفيذ أعمال الرش والتطهير لأرصفة الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية للمراكز.وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية لقسم صحة البيئة على جميع المنشآت الغذائية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى جميع مغاسل الملابس وغيرها من الأنشطة الصحية لإلزام العاملين وتقيدهم بتنفيذ كل الشروط الصحية من لبس الكمامات والقفازات وتعقيم الأسطح وتوفير المعقمات عند مداخل ومخارج المنشأة واتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية ومحاسبة المخالفين حسب الإجراءات النظامية، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي للفيروس حفاظاً على السلامة العامة والحد من انتشار الفيروس عبر الابتعاد عن التجمعات والحرص الدائم على النظافة العامة.// انتهى //19:51ت م0152

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