السعودية اليوم / " متطلبات العيد" تثري سوق المتاجر الإلكترونية بمحافظة جدة



جدة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

سجلت المتاجر الإلكترونية إقبالا من المتسوقين بمحافظة جدة لتلبية متطلبات عيد الفطر المبارك ، وذلك امتثالاً لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

وكالة الأنباء

وتعمل الكوادر التي تتعامل مع طلبات تطبيقات التوصيل للمنازل على كسب رضا المستهلك مراعية عنصر السرعة والإتقان ، كما سهّلت هذه التطبيقات خدمات التوصيل بكل سرعة تفادياً للازدحام الذي قد يواجهه المتسوق أثناء ذهابه للمراكز وخاصة خلال هذه المدة التي يكثر فيها البحث عن متطلبات العيد من الملابس واحتياجات الأسر في هذه المناسبة السعيدة .

من جانبهم أكد مستخدمو هذه التطبيقات التزامهم بالقواعد والمعايير الصحية السليمة ، وعدم خروجهم خاصة في أوقات أمر منع التجول ، مشيرين إلى أن هذه المواقع باتت وسيلة اعتماد أساسية لجمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية خاصة في ظل فرض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس ، والحفاظ على سلامتهم وصحتهم . // انتهى //

19:50ت م

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جدة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسسجلت المتاجر الإلكترونية إقبالا من المتسوقين بمحافظة جدة لتلبية متطلبات عيد الفطر المبارك ، وذلك امتثالاً لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ظل اعتماد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعدد من تطبيقات التوصيل الإلكتروني مع السماح لها بالعمل على مدار الـ 24 ساعة.وكالة الأنباء السعودية تابعت عملية سير التوصيل للطلبات ، وتسلّم الطلب من العميل بكل يسر وسهولة ، حيث تخضع تطبيقات التوصيل والتسوق لمراقبة ومتابعة من قِبل الجهات المعنية للتأكد من تطبيقها للإرشادات والتوجيهات في ظل التدابير الوقائية ، إضافة إلى الحرص على تدريب سائقي التوصيل المتعاقدين مع تلك التطبيقات على الطرق الصحيحة والسليمة لعملية التوصيل عند الوصول للمستفيد من هذه الخدمة.وتعمل الكوادر التي تتعامل مع طلبات تطبيقات التوصيل للمنازل على كسب رضا المستهلك مراعية عنصر السرعة والإتقان ، كما سهّلت هذه التطبيقات خدمات التوصيل بكل سرعة تفادياً للازدحام الذي قد يواجهه المتسوق أثناء ذهابه للمراكز وخاصة خلال هذه المدة التي يكثر فيها البحث عن متطلبات العيد من الملابس واحتياجات الأسر في هذه المناسبة السعيدة .من جانبهم أكد مستخدمو هذه التطبيقات التزامهم بالقواعد والمعايير الصحية السليمة ، وعدم خروجهم خاصة في أوقات أمر منع التجول ، مشيرين إلى أن هذه المواقع باتت وسيلة اعتماد أساسية لجمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية خاصة في ظل فرض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس ، والحفاظ على سلامتهم وصحتهم . // انتهى //19:50ت م0151

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