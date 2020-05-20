

تونس 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

ألقى الأمن التونسي القبض على إرهابية بمدينة مساكن التابعة لمحافظة المنستير شمال شرق تونس.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم أن الإرهابية تنتمي لتنظيم إرهابي بتونس، وتبلغ من العمر 24 عامًا، وسبق وأن تم إصدار حكم بالسجن في شأنها.

وأضاف البيان أنه تم الاحتفاظ بالإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

// انتهى //

19:18ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن التونسي يلقي القبض على إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.