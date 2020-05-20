السعودية | خدمة ” فرجت ” تسدد أكثر من (68) مليون ريال لـ ( 748) من المواطنين والمقيمين في الفترة من 14 إلى 27 رمضان الحالي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خدمة ” فرجت ” تسدد أكثر من (68) مليون ريال لـ ( 748) من المواطنين والمقيمين في الفترة من 14 إلى 27 رمضان الحالي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:22 مساءً, 20 مايو 2020 م المناطق - واس استطاعت خدمة ” فرجت ” – بفضل الله – أن تسدد أكثر من (68) مليون ريال لـ ( 748) من المواطنين والمقيمين خلال الفترة من 14- 27 رمضان 1441هـ

وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون بأن الفواتير التي تم سدادها تعود لمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وأن الخدمة شهدت إقبالا عالياً من المتبرعين المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن الخدمة فتحت نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المحتاجين منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر” فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

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