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الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة ماريس بين.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض الجهود الدولية والمحلية المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 06:19 PM
جرت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة ماريس بين.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض الجهود الدولية والمحلية المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
، "فيصل بن فرحان" بحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية الأسترالية ،
المصدر : الخليج 365
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