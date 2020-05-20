شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 6 أطنان أسماك ولحوم فاسدة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية على 15 من محال بيع الأسماك في حي "الهنداوية" جنوب المحافظة ، عن مصادرة "5" أطنان من الأسماك الفاسدة وأكثر من طن من اللحوم مجهولة المصدر بمشاركة إدارة سوق السمك المركزي والإدارة العامة للخدمات البلدية .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن الحملة تمت بمشاركة مندوبي سوق السمك المركزي وبلدية البلد الفرعية والضبط الميداني بشرطة المحافظة ، حيث جرى رصد عدد من المخالفات والتي تمثلت في سوء طرق التخزين في البرادات وسط بيئة لا تستوفي أدنى الشروط الصحية بالإضافة للروائح الكريهة للأسماك واللحوم المضبوطة .

وبين الزهراني أن المطاعم المجاورة للمواقع المرصودة كانت تستخدم اللحوم والأسماك المصادرة والتي بلغت "1200" كيلو من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الادمي وإتلاف "6200" كيلو سمك فاسد و"1000" كيلو من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر .