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وزير الخارجية يبحث هاتفياً الموضوعات المشتركة مع نظيرته الاسترالية

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة ماريس بين.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض الجهود الدولية والمحلية المبذولة في مكافحة .

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