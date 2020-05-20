شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً الموضوعات المشتركة مع نظيرته الاسترالية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض الجهود الدولية والمحلية المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث هاتفياً الموضوعات المشتركة مع نظيرته الاسترالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.