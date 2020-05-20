شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب العمال بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة القصيم القبض على مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمال وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال في المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن ، بالعقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الأدلة على انتحاله صفة رجل أمن لسلب العمال في مواقع إقامتهم والاستيلاء على وثائقهم ومتعلقاتهم الشخصية ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة .

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