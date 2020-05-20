شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير المسجد الحرام مستمر على مدار الـ ٢٤ ساعة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال النظافة والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار (٢٤)ساعة موزعة على (٤) ورديات.

وأوضح مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أنه يتم غسل وتطهير المسجد الحرام وساحاته ودورات المياه (7)مرات، كما يتم تعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته يومياً، وكذلك تتم تعبئة معقمات الأيدي الموجودة داخل وخارج المسجد الحرام واستخدام (42)ألف لتر من المعقمات والمطهرات أثناء عملية الغسيل يومياً بمعدل (14) ألف لتر لكل وردية.

وبين أنه يوجد (300) جهاز معقم لليد تتم تعبئتها ب (900) لتر يوميا بمعدل(300) لتر لكل وردية، ويتم استخدام (120)لترا من المعطرات يوميا على مدار اليوم بمعدل (40) لترا لكل وردية، كما يتم استخدام المعقمات الخاصة بالرش على عامة المواقع بعدد (1500) لتر يوميا بمعدل (500) لتر لكل وردية.

وأفد جابر ودعاني أن عدد لترات الماء المستخدمة 42 ألف لتر يومياً بمعدل 14 ألف لتر لكل وردية، وعدد لترات المنظفات 526 لتراً يومياً بمعدل حوالي 175 لتراً لكل وردية، فيما يبلغ عدد المعدات المستخدمة (26) معدة يومياً بمعدل (9) معدات لكل وردية، وعدد العمالة الإجمالي داخل الحرم (300) عامل بمعدل (100) عامل، وعدد العمالة الإجمالي في ساحات المسجد الحرام 300 عامل بمعدل (100)عامل، وعدد عمالة التعقيم (100)عامل يومياً لكل وردية، وتحدث مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام عن عملية غسل المطاف والمكبرية، مبينا أن صحن المطاف يتم غسله بكامله ويتم غسل حجر إسماعيل عليه السلام ويتم مسح وتعطير وتعقيم الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم وتعقيم الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة بعد الغسل، كما يتم غسل المكبرية الجنوبية حيث يتم غسل مصلى المكبرية بعدد ٧ غسلات يومياً، كما يتم استخدام ١٢٠٠ لتر من مواد التنظيف والتطهير بمعدل 400 لتر لكل وردية، كما توجد داخل المكبرية ٣ أجهزة تعقيم يدوية يتم تعبئتها بشكل مستمر على مدار اليوم بعدد لا يقل عن (١٥) لترا يوميا بمعدل (5) لترات لكل وردية، ويتم تلميع وتعقيم دواليب المصاحف على مدار اليوم، أيضاً يتم رش المعطرات بعد الغسل وقبل كل صلاة بعدد (١٥) لتراً يومياً بمعدل (5) لترات لكل وردية.

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وبين أنه يتم قبل الغسل رش المبيدات الصديقة للبيئة بعدد 21 لترا يوميا بمعدل حوالي 7 لترات ، ويتم فرش السجاد قبل كل صلاة ويتم تعقيمه وتعقيم سجادة الإمام والسنة بجهاز رش المعقم قبل وبعد الصلاة مباشرة، ويتم كنس السجاد قبل وبعد كل صلاة، ثم يتم تغيير واستبدال السجاد يومياً.

وكشف ودعاني أنه يتم تعقيم السجاد وسجادة الإمام والسنة بالأوزون قبل كل صلاة، ويتم فرش صفين من السجاد مع الأخذ بالاعتبار المسافة الفاصلة بين كل صف وآخر، ويتم فرش صفين من السجاد قبل صلاة المغرب أمام المحراب من أجل فطور الإمام ويتم ترحيلها بعد صلاة المغرب.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- التي تولي اهتماماً ملحوظاً بالحرمين الشرفين ومقدسات المسلمين.