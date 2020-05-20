، "فرجت" تسدد 68 مليون ريال لـ748 من المواطنين والمقيمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الفترة من 14 إلى 27 من رمضان الحالي.. عبر منصة "أبشر"

استطاعت خدمة "فرجت" تسديد أكثر من 68مليون ريال لـ748 من المواطنين والمقيمين خلال الفترة من 14- 27 من رمضان 1441هـ.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون: الفواتير التي تم سدادها تعود لمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، والخدمة شهدت إقبالا عالياً من المتبرعين المواطنين والمقيمين.

وأضاف: الخدمة فتحت نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المحتاجين.

وأردف: الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.المديرية العامة للسجون خدمة فرجت