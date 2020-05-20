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استطاعت خدمة "فرجت" تسديد أكثر من 68مليون ريال لـ748 من المواطنين والمقيمين خلال الفترة من 14- 27 من رمضان 1441هـ.
وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون: الفواتير التي تم سدادها تعود لمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، والخدمة شهدت إقبالا عالياً من المتبرعين المواطنين والمقيمين.
وأضاف: الخدمة فتحت نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المحتاجين.
وأردف: الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.المديرية العامة للسجون خدمة فرجت
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 05:59 PM
في الفترة من 14 إلى 27 من رمضان الحالي.. عبر منصة "أبشر"
استطاعت خدمة "فرجت" تسديد أكثر من 68مليون ريال لـ748 من المواطنين والمقيمين خلال الفترة من 14- 27 من رمضان 1441هـ.
وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون: الفواتير التي تم سدادها تعود لمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، والخدمة شهدت إقبالا عالياً من المتبرعين المواطنين والمقيمين.
وأضاف: الخدمة فتحت نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المحتاجين.
وأردف: الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
، "فرجت" تسدد 68 مليون ريال لـ748 من المواطنين والمقيمين ،
المصدر : الخليج 365
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