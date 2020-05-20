محمد بن مسعود - الدمام - الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الداخلية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-20 أعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، وتشمل العقوبات الجديدة وزير الداخلية الإيراني. 20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 05:35 PM Advertisements أعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، وتشمل العقوبات الجديدة وزير الداخلية الإيراني. ، الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الداخلية ،

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