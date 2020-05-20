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ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في محافظة ينبع ليتجاوز عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 187 حالة.
وسجلت محافظة ينبع منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى اليوم، 341 حالة إصابة، تعافت منها 187 حالة.
ولا تزال الحالات النشطة تتلقى الرعاية الطبية وعددها 153 حالة فيما توفيت حالة واحدة فقط جراء الفيروس.ينبع فيروس كورونا الجديد
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 05:32 PM
إجمالي المرضى المتماثلين للشفاء يصل إلى 187 شخصاً
ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في محافظة ينبع ليتجاوز عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 187 حالة.
وسجلت محافظة ينبع منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى اليوم، 341 حالة إصابة، تعافت منها 187 حالة.
ولا تزال الحالات النشطة تتلقى الرعاية الطبية وعددها 153 حالة فيما توفيت حالة واحدة فقط جراء الفيروس.
، في ينبع.. "متعافو كورونا" يتجاوزون عدد الحالات النشطة ،
المصدر : الخليج 365
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