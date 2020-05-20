، "سكن" تطلق مبادرة "مجتمع واحد" لتحفيز ملاك العقار ،

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أطلقت مؤسسة الإسكان التنموي (سكن) مبادرة تطوعية تحت شعار (مجتمع واحد) بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية ومؤسسة احتواء التطوعية وذلك عبر منصتها الرقمية.
وتأتي هذه المبادرة وهي أحد الأهداف الستة لمؤسسة الإسكان التنموي (سكن) لمساندة مستفيدي الجمعيات من المستأجرين الذين تضرر دخلهم الشهري بسبب جائحة كورونا، وذلك بِحث وتحفيز ملّاك العقار على التنازل عن الإيجار بشكل كامل أو جزئي.
وعززت هذه المبادرة التطوع في مجال الإسكان التنموي وفتح مجال المشاركة المجتمعية لملاك العقارات السكنية والوقوف مع الأسر الأشد حاجة، والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليهم أثر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.
يذّكر أن مؤسسة الإسكان التنموي (سكن) مؤسّسة أهليّة ذات شخصيّة اعتباريّة مستقلّة تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة بترخيص رقم 215، تمكّن القطاع غير الربحي الإسكانيّ، لإيجاد الحلول السكنيّة التنمويّة المستدامة، وتساهم في تحسين جودة حياة الأسر في المجتمع، ومن أحد مبادراتها منصة جود للإسكان.مؤسسة الإسكان التنموي سكن
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 05:28 PM
بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية ومؤسسة احتواء التطوعية
أطلقت مؤسسة الإسكان التنموي (سكن) مبادرة تطوعية تحت شعار (مجتمع واحد) بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية ومؤسسة احتواء التطوعية وذلك عبر منصتها الرقمية.
وتأتي هذه المبادرة وهي أحد الأهداف الستة لمؤسسة الإسكان التنموي (سكن) لمساندة مستفيدي الجمعيات من المستأجرين الذين تضرر دخلهم الشهري بسبب جائحة كورونا، وذلك بِحث وتحفيز ملّاك العقار على التنازل عن الإيجار بشكل كامل أو جزئي.
وعززت هذه المبادرة التطوع في مجال الإسكان التنموي وفتح مجال المشاركة المجتمعية لملاك العقارات السكنية والوقوف مع الأسر الأشد حاجة، والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليهم أثر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.
يذّكر أن مؤسسة الإسكان التنموي (سكن) مؤسّسة أهليّة ذات شخصيّة اعتباريّة مستقلّة تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة بترخيص رقم 215، تمكّن القطاع غير الربحي الإسكانيّ، لإيجاد الحلول السكنيّة التنمويّة المستدامة، وتساهم في تحسين جودة حياة الأسر في المجتمع، ومن أحد مبادراتها منصة جود للإسكان.
، "سكن" تطلق مبادرة "مجتمع واحد" لتحفيز ملاك العقار ،
المصدر : الخليج 365
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