شكرا لمتابعة خبر عن سبب استخدام الشركات العالمية لصور أجانب أثناء استهداف السوق السعودية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ذكر الإعلامي محمد النحيت، سبب استخدام الشركات العالمية لصور أجانب على أنهم سعوديين ويستهدفون فيها السوق السعودي . ذكر الإعلامي محمد النحيت، سبب استخدام الشركات العالمية لصور أجانب على أنهم سعوديين ويستهدفون فيها السوق السعودي . وأضاف أن الشركات لن تصرف أموالها على السفر إلى الدول العربية والتصوير فيها، مضيفًا :" هم يبغون دعايا سريعة، فيدخلون موقع عالمي ويشترون منه "؛ لأن " مافي شركات سعودية دخلت هذا الخط وتصور الفيديو متاحة إن الواحد يستخدمها إلا شركة واحدة " .

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