شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تفاصيل أول جهاز تنفس محلي الصنع في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قدمت وزارة الصناعة أول جهاز تنفس سعودي في المملكة إلى وزارة الصحة، وذلك بعد أخذ الاعتمادات والتراخيص النهائية اللازمة بشأنه.

ويطلق على الجهاز الجديد اسم "أنفاس"، وتم صناعته منذ عام، وحاليًا يوجد لدي وزارة الصحة، وتحديدًا لدى أخصائيين التنفس في المستشفيات.

ويأتي هذا الجهاز ضمن خطوات أخرى هادفة لمواجهة جائحة كورونا، والتى من بينها مصنع الكلى، والذى من المقرر أن يخرج للنور قريبا بعد إتمام التراخيص اللازمة له.