شكرا لمتابعة خبر عن طريقة التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد زيادة نسبة الضريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كيف يتم التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

وبيّنت أن الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات مستمرة بشكل دوري، وإذا تم إصدار فواتير ضريبية عن توريدات مستمرة يتم تنفيذها جزئيًا قبل نهاية 30 يونيو 2020، وجزئيًا بداية من 1 يوليو 2020.

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وأشارت إلى أن الضريبة تُطبق بنسبة 5% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم قبل نهاية 30 يونيو 2020 وبنسبة 15% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم بداية من 1 يوليو.

وكمثال على ذلك: قام فرد يعمل بوليصة تأمين صحي لمدة عام في تاريخ 1 مايو 2020، مع إحدى شركات التأمين وينص الاتفاق على أن يسدد العميل مبلغ التأمين على دفعات شهرية ويتم إصدار فاتورة ضريبية مستقلة عن خدمة التأمين المستحقة عن كل شهر.

ويخضع جزء خدمات التأمين الصحي المقدمة للعميل خلال الفترة من 1 مايو 2020 وحتى 30 يونيو 2020 لضريبة القيمة المضافة 5%، وبداية من 1 يونيو يخضع جزء خدمات التأمين الصحي المقدمة للعميل للضريبة بقيمة 15%.