شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة نادرة لخادم الحرمين يحمل أحد أبناءه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثّقت صورة نادرة وقديمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، يحمل أحد أبناءه. وثّقت صورة نادرة وقديمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، يحمل أحد أبناءه. وتسائل متداولو الصورة، عن الابن الظاهر في الصورة، فيما رجّح الكثيرون أنه الأمير عبدالعزيز بن سليمان "حفظه الله ".

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