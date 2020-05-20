بالفيديو.. وقت إخراج زكاة الفطر

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ سعد الشثري، أن وجوب زكاة الفطر يكون بغروب شمس ليلة العيد، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ بغروب شمس يوم 27 من رمضان، وهي واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً.
وأكد أن الزكاة تجب على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت أولاده وعن حاجاته في يوم العيد وليلته، كما يُلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده، ويُستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه، أي نُفخت فيه الروح.
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