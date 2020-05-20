شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من الطقس على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا على المدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية.
ونبهت الهيئة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على الحدود الشمالية، حتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.
كما نبهت من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على تبوك مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى العاشرة مساء اليوم.
وحذرت الهيئة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى الثامنة مساءًا.
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