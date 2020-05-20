شكرا لمتابعة خبر عن زكاة الفطر الموحد بالشرقية تطلق رابطاً إلكترونياً لدفع الزكاة عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

https://zakati-east.org/

أطلق برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع مركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالمنطقة الرابطلتمكين المزكين من دفع الزكاة عن بُعد.

وأوضح المشرف العام على المركز وبرنامج زكاة الفطر الموحد نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن البرنامج يُمكِّن المزكين هذا العام من استقبال زكاة فطرهم إلكترونياً عبر وسائل الدفع الإلكترونية عن بُعد دعماً للتباعد الاجتماعي.

وأكد العفيصان أن البرنامج والجمعيات المشاركة أوقفت الاستقبال العيني للزكاة حفاظاً على سلامة ووقاية الجميع حيث أتاحت للمزكي دفع مبلغ الزكاة وهو 20 ريالا عن الفطرة الواحدة تدفع عن الفرد الواحد بالأسرة من خلال القنوات والحسابات البنكية المخصصة لاستقبال زكاة الفطر أو الدفع الإلكتروني المباشر أو الدفع بمقرات الأسواق المشاركة ببرنامج زكاة الفطر أو مقر الجمعيات المشاركة بالبرنامج هذا العام، والتي يصل عددها إلى 33 جمعية مشاركة بالبرنامج الموحد و 44 مركزاً تابعاً لها أو عبر الحسابات البنكية الموحدة لدفع زكاة الفطر من خلال الإيداع النقدي أو التحويل المباشر.