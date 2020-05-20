قصة المرأة التى أصبحت ملهمة في تحدي الصعاب بعسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):اختار الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، السيدة "أميرة سحيم"، لتكون ملهمة في تحدي الصعاب وقهر المستحيل، وذلك ضمن برنامج "وجها في الحدث".
وتم اختيار هذه السيدة لمسيرتها المشرفة، حيث تمكنت من تربية أبنائها الأربعة برغم كونها أرملة وحيدة، كما ساعدتهم في دراستهم.
وأكدت السيدة أنها تزوجت في عمر صغير، وانجبت أطفالها، مضيفة أن زوجها ساعدها في إكمال دراستها في المرحلة المتوسطة والثانوية.
وأشارت السيدة أن زوجها دخل في غيبوبة على إثر حادث مروري، مؤكدة أنه ظل على هذا الوضع لمدة عامين ثم توفي، مضيفة أنها لم تستسلم للوضع الذى مرت به.
وأشارت إلى أنها عملت على تربية أبنائها، وفي نفس الوقت أكملت دراستها، حتى حصلت مؤخرًا على درجة الماجستير، والمرتبة الأولى على دفعة إدارة الأعمال.
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