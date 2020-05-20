شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان: لا يجوز للمهدي أن يتراجع عن هديته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجاب الشيخ سعد الخثلان، على سؤال لشخص بأن أحدهم أهداه مبلغ من المال على أنها هدية، وبعد سنوات طلبها منه وأنها لم تكن هدية وأنما دين وتراجع عن كلامه الأول بأن ليس له التراجع.
وتابع الخثلان عندما قال أنها هديه فبمجرد ما قال أنها كذلك تلزم بمجرد القول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن "العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه".
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