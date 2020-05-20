بالفيديو.. حكم إخراج زكاة الفطر خارج البلد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم إخراج زكاة الفطر خارج البلد.
وكانت إحدى متابعات برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية قد تسائلت حول إمكانية إخراج زكاة الفطر في بنجلاديش لفقراء هى على معرفة بهم.
وأجاب الشيخ بأن يجوز للمسلم أن يخرج زكاة الفطر سواء في بلده أو في بلد آخر.
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