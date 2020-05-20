شكرا لمتابعة خبر عن صورة طريفة للملك سعود مع ابنته الأميرة نزهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت صورة قديمة لقطة طريف بين الملك سعود بن عبد العزيز مع ابنته الأميرة نزهة.

وتم التقاط الصورة في شهر رمضان حيث ظهر الملك وهو يستمع صباحًا إلى الأخبار من الراديو .

وظهرت في الصورة ابنته الأميرة نزهة وهى تلهو على الأرض، وذلك أثناء تواجدها مع والدها في مصر عام 1967م.