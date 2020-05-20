شكرا لمتابعة خبر عن تشكيل لجنة مكونة من 12 جهة حكومية وأهلية لتنظيم التطوع الصحي(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن المدير التنفيذي للمركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر سعد بتار إطلاق منصة التطوع الصحي تنفيذاً للأمر السامي بتاريخ 15 – 8 – 1441 هـ، والقاضي بتنفيذ خطة التطوع في المجال الصحي لمواجهة جائحة أعلن المدير التنفيذي للمركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر سعد بتار إطلاق منصة التطوع الصحي تنفيذاً للأمر السامي بتاريخ 15 – 8 – 1441 هـ، والقاضي بتنفيذ خطة التطوع في المجال الصحي لمواجهة جائحة كورونا واوضح سعد بتار أنه تم تشكيل لجنة مكونة من 12 جهة حكومية وأهلية عملت بتناغم وتكامل لتفعيل التطوع الصحي.

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