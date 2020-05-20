بالفيديو.. بردية قوية تجتاح شمال غرب العيص

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهر مقطع فيديو حبات البرد وهى تتساقط بشدة في شمال غرب مدينة العيص التابعة للمدينة المنورة. أظهر مقطع فيديو حبات البرد وهى تتساقط بشدة في شمال غرب مدينة العيص التابعة للمدينة المنورة. وتسببت الأجواء المصاحبة لسقوط حبات البرد تدني في مدى الرؤية، واكتساء الأرض باللون الأبيض الناتج عن الثلوج. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم بهطول أمطار رعدية على العيص حتى الساعة السابعة مساءً.

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