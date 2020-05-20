شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 2691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تفصيل الحالات الجديدة في المملكة، من حيث الجنس: 26 % إناث، ذكور 74 %، أما العمر: 10 % أطفال، 87 % بالغين، 3 % كبار السن؛ فيما الجنسية: 40 % مواطنين، جنسيات أخرى 60 %.

‏وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات التراكمي 62,545؛ بينما إجمالي الحالات النشطة 82,728 منها حرجة 276، فيما إجمالي حالات التعافي 33,478، وإجمالي حالات الوفاة 339 حالة وفاة؛ حيث تم تسجيل 10 وفيات جديدة، و1844 حالة تعافي.