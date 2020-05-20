شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقدار الصاع في إخراج زكاة الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، مقدار الصاع في إخراج زكاة الفطر.

وذكر، خلال استضافته في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية، أن مقدار الصاع يكون بالليتر، مضيفا أن العلماء واللجنة الدائمة حددت بأنه قرابة ثلاثة كيلو .

وأضاف أن الشيخ محمد بن عثيمين يرى أن مقدار الصاع أقل من ذلك، مشيرًا إلى كثير من طلبة العلم الآن يرون أنه من اثنين ونصف إلى ثلاثة.